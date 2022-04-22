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تغيُّر المناخ .. 13 معلومة عن ميناء 6 أكتوبر الجاف أحد حلول مواجهة الظاهرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدولة فوز ميناء 6 أكتوبر الجاف بجائزة "IJ Global"، كأفضل صفقة نقل لعام 2021 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و‏خلال هذا التقرير نرصد معلومات عن هذا الميناء ولماذا تم وصفه بأنه أحد أول المشروعات الصديقة للبيئة المرتبطة بمنظومة النقل المستدام والمدن الخضراء كأحد حلول مواجهة التغير المناخى:

 

تغيُّر المناخ

 1- مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف هو أحد المشروعات التى مولها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ضمن برنامج "المدن الخضراء".

 

 2- برنامج المدن الخضراء يستهدف تحويل 100 مدينة إلى مدن خضراء بحلول 2024.

 

 ‏3- ‏برنامج المدن الخضراء أيضا يهتم بتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، من اجل مواجهة التحديات البيئية وتداعيات تغيُّر المناخ.

 

4-الميناء الجاف بأكتوبر يعد إحدى وسائل النقل المستدام بتوفير مساحة مخصصة لاستقبال البضائع.

 

 ‏‏5-يتوافر فى الميناء الجاف بأكتوبر دوائر جمركية من أجل إنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير، ومخازن، وشحن للبضائع.

 

6-ميناء 6 أكتوبر الجاف هو أول ميناء جاف داخلى فى مصر.

 

7-تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 60 مليون دولار.

 

8-تم تنفيذه على مساحة 100 فدان.

 

9-يتم ربط ميناء 6 أكتوبر الجاف بشبكة السكك الحديدية من خلال وصلة تربطه مع خط سكة حديد القاهرة ـ إيتاى البارود.

 

10- المشروع يسعى لنقل البضائع بالسكك الحديدية، لتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق، من اجل الحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل.

 

11-المشروع مصمم وفقا لأحدث المعايير العالمية، ويوجد مخطط لربطه بالموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية.

 

12- يساهم الميناء فى زيادة طاقات الموانئ البحرية، اضافة لتقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع.

 

 ‏13- يساعد المشروع على توفير فرص عمل عديدة للشباب.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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