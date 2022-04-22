شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مصر تشارك العالم فى الاحتفال بيوم الأرض من قلب المحميات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل وزارة البيئة، اليوم الجمعة، بيوم الأرض من قلب المحميات الطبيعية، الذى يتزامن بالاحتفال بالذكرى الـ52 ليوم الأرض، ويتشارك العالم اليوم فى أكثر من 192 دولة الاحتفال بيوم الأرض.

الاحتفال بيوم الأرض هو إحدى المناسبات البيئة، التى يحرص عليها العالم، ولا سيما أن الاحتفال هذا العام أطلقته الأمم المتحدة تحت شعار استثمروا فى الكوكب، من أجل الحفاظ على كوكب الأرض وطرح حلول لمواجهة التغيرات المناخية .

وطرح الخبراء بعض الطقوس التى تعكس المشاركة فى يوم الأرض ببعض الممارسات البيئة، أهمها الخروج للمتنزهات الطبيعية، وزيارة حدائق الحيوانات، أو مشاهدة أفلام بييئة، أو عقد ورش عمل للتوعية بأهمية البيئة، حيث يحتفل مليار شخص فى 192 دولة، غدا الجمعة بالذكرى الـ52 ليوم الأرض 2022 ، وتركز حملة هذا العام، على إيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ، إضافة لتشجيع الجميع حكومات وأفراد وشركات للقيام بدورهم، و الاعتراف بالمسئولية للمساعدة فى تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

جدير بالذكر انه على مدار الاحتفالات الماضية بيوم الارض لمدة 51 عاما، ساعد تزايد الاهتمام بيوم الأرض، على وجود بعض التشريعات فى جميع أنحاء العالم لحماية البيئة، وإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض، والمياه والأراضى بالتحديد منذ اعلان السيناتور جايلورد نيلسون تأسيس هذا اليوم لأول مرة فى عام 1970.