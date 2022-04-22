شكرا لقرائتكم خبر عن "العشر الأواخر وفقه الأولويات" موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "العشر الأواخر وفقه الأولويات فى واقعنا المعاصر"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على جميع الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى تصريحات سابقة أن النقد فى صدقة الفطر فى أيامنا هذه أنفع للفقير وأيسر له، وقضاء حوائج الناس أولى من تكرار الحج والعمرة، ويجوز إخراج القيمة المالية فى زكاة الفطر، والنقدُ أنفعُ للفقراء فى مجتمعنا وزماننا وأوسع لهم فى قضاء حوائجهم، ومراعاةُ ما فيه صالح الفقراء من فقه المقاصد.

وتابع جمعة: "كما أن فقه الأولويات يقتضى تقديم إطعام الفقراء والمساكين والتوسعة على المحتاجين على تكرار الحج أو العمرة، فالأول واجب عيني أو كفائي، والآخر نافلة، ولا شك أن الواجب عينيًّا كان أو كفائيًّا مقدم على سائر النوافل، فضلًا عما في تفريج كروب المكروبين من الثواب العظيم، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (مَن نفَّس عن مؤمنٍ كربةً من كُرَب الدنيا، نفَّس الله عنه كربةً من كُرَب يوم القيامة).

وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 59 مسجدًا، منها 49 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه 1024 مسجدًا، منها 869 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و155 مسجدًا صيانة وترميمًا.