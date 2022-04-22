شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 59 مسجدًا فى عدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 59 مسجدًا، منها 49 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 10 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه 1024 مسجدًا، منها 869 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و155 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وفيما يلى أسماء المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف شمال سيناء

1. الكيلو 61 بغداد – الحسنة

2. النوافعة – الحسنة

3. تجمع خشم الجاد – الحسنة

4. الدفيف – الحسنة

5. طويل الحامض – نخل

6. الخفجة – نخل

7. الطيبة – نخل

8. النثيلة – نخل

9. صدر الحيطان – نخل

10. النعمان – شرق العريش

11. المتحابين – غرب العريش

12. السيدة خديجة – رمانة

13. نور الإسلام – بئر العبد

14. آل غيث – غرب العريش

مديرية أوقاف الفيوم

15. عزبة الجندي – مطر طارس- سنورس

16. الصعايدة – كفر محفوظ – طامية ثان

17. الحمد القرية الأولى كوم اوشيم طامية ثان

18. التقوى والإيمان – منيا الحيط – مركز إطسا

19. المدينة المنورة – بندر أول الفيوم

20. واصف الشرقي – عزبة واصف - أبشواي

21. عزبة يوسف غبريال – مركز الفيوم

22. التقوى – عزبة الطمية - طامية

23. البديع – عزبة البلتاجي – قلهانة - إطسا

24. الصوفية – دفنو – إطسا شرق

25. الفرج – تطون – مركز إطسا

26. أبو بكر الصديق - عزبة صفر – مركز الفيوم جنوب –

27. الخوري – أبو دفية – إطسا شرق

مديرية أوقاف الشرقية

28. منازع – الديدامون – فاقوس 3

29. الرحمن – الزهراء – بردين

30. الخضيري – ميت بشار – منيا القمح

31. الإنشاء – أنشاص الرمل

32. الضبايعة – الخاسرة – العزازي - فاقوس

33. آل سحيم – شلشلمون – منيا القمح

مديرية أوقاف المنيا

34. الهدى – عقيلة سعد

35. محمد عرفات - بني وكان - العدوة

36. المدرسة الإعدادية – سلاقوس - العدوة

37. الحاج حسن مرسي – العكايشة منقطين - سمالوط

مديرية أوقاف سوهاج

38. الحسين – تل الزوكي – مركز طما

39. آل عناني – نجع شرف – قرية تونس

مديرية أوقاف البحيرة

40. عزبة مظهر – زاوية نعيم – مركز أبو حمص

مديرية أوقاف الغربية

41. الكبير – دقرن – كفر الزيات

42. السلام – عزبة اندريا – المعتمدية المحلة

مديرية أوقاف الإسماعيلية

43. نور الإسلام – قرية أم عزام القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف الوادي الجديد

44. الحافظ – الداخلة

45. فاضل – باريس

مديرية أوقاف بني سويف

46. عباد الرحمن – بندر ناصر

47. الرحمن الرحيم – المجاورة الثالثة والرابعة – الحي الخامس شرق النيل – بندر بني سويف

مديرية أوقاف السويس

48. الرحمن الرحيم – أبو عارف الجديدة – حي الجناين

49. الرحمن الرحيم – جنيفة– حي الجناين

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف شمال سيناء

1. السلام – أبو صقل – العريش

2. الوحشي – قرية الوحشي بالشيخ زويد

3. التوحيد السلات – الشيخ زويد

4. أبو الخضر – الشيخ زويد

5. أبو فرج – قرية أبو فرج – الشيخ زويد

6. الظهير – قرية الظهير – الشيخ زويد

مديرية أوقاف قنا

7. النور – خزام - قوص

مديرية أوقاف البحيرة

8. الغربي – صفط خالد – مركز ايتاي البارود

مديرية أوقاف الفيوم

9. الحاج كيلاني – الشيخ فضل – مركز الفيوم

مديرية أوقاف السويس

10. الزهراء – جبلاية الفار – حي الجناين