شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 59 مسجدًا فى عدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى أسماء المساجد المقرر افتتاحها:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف شمال سيناء
1. الكيلو 61 بغداد – الحسنة
2. النوافعة – الحسنة
3. تجمع خشم الجاد – الحسنة
4. الدفيف – الحسنة
5. طويل الحامض – نخل
6. الخفجة – نخل
7. الطيبة – نخل
8. النثيلة – نخل
9. صدر الحيطان – نخل
10. النعمان – شرق العريش
11. المتحابين – غرب العريش
12. السيدة خديجة – رمانة
13. نور الإسلام – بئر العبد
14. آل غيث – غرب العريش
مديرية أوقاف الفيوم
15. عزبة الجندي – مطر طارس- سنورس
16. الصعايدة – كفر محفوظ – طامية ثان
17. الحمد القرية الأولى كوم اوشيم طامية ثان
18. التقوى والإيمان – منيا الحيط – مركز إطسا
19. المدينة المنورة – بندر أول الفيوم
20. واصف الشرقي – عزبة واصف - أبشواي
21. عزبة يوسف غبريال – مركز الفيوم
22. التقوى – عزبة الطمية - طامية
23. البديع – عزبة البلتاجي – قلهانة - إطسا
24. الصوفية – دفنو – إطسا شرق
25. الفرج – تطون – مركز إطسا
26. أبو بكر الصديق - عزبة صفر – مركز الفيوم جنوب –
27. الخوري – أبو دفية – إطسا شرق
مديرية أوقاف الشرقية
28. منازع – الديدامون – فاقوس 3
29. الرحمن – الزهراء – بردين
30. الخضيري – ميت بشار – منيا القمح
31. الإنشاء – أنشاص الرمل
32. الضبايعة – الخاسرة – العزازي - فاقوس
33. آل سحيم – شلشلمون – منيا القمح
مديرية أوقاف المنيا
34. الهدى – عقيلة سعد
35. محمد عرفات - بني وكان - العدوة
36. المدرسة الإعدادية – سلاقوس - العدوة
37. الحاج حسن مرسي – العكايشة منقطين - سمالوط
مديرية أوقاف سوهاج
38. الحسين – تل الزوكي – مركز طما
39. آل عناني – نجع شرف – قرية تونس
مديرية أوقاف البحيرة
40. عزبة مظهر – زاوية نعيم – مركز أبو حمص
مديرية أوقاف الغربية
41. الكبير – دقرن – كفر الزيات
42. السلام – عزبة اندريا – المعتمدية المحلة
مديرية أوقاف الإسماعيلية
43. نور الإسلام – قرية أم عزام القصاصين الجديدة
مديرية أوقاف الوادي الجديد
44. الحافظ – الداخلة
45. فاضل – باريس
مديرية أوقاف بني سويف
46. عباد الرحمن – بندر ناصر
47. الرحمن الرحيم – المجاورة الثالثة والرابعة – الحي الخامس شرق النيل – بندر بني سويف
مديرية أوقاف السويس
48. الرحمن الرحيم – أبو عارف الجديدة – حي الجناين
49. الرحمن الرحيم – جنيفة– حي الجناين
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف شمال سيناء
1. السلام – أبو صقل – العريش
2. الوحشي – قرية الوحشي بالشيخ زويد
3. التوحيد السلات – الشيخ زويد
4. أبو الخضر – الشيخ زويد
5. أبو فرج – قرية أبو فرج – الشيخ زويد
6. الظهير – قرية الظهير – الشيخ زويد
مديرية أوقاف قنا
7. النور – خزام - قوص
مديرية أوقاف البحيرة
8. الغربي – صفط خالد – مركز ايتاي البارود
مديرية أوقاف الفيوم
9. الحاج كيلاني – الشيخ فضل – مركز الفيوم
مديرية أوقاف السويس
10. الزهراء – جبلاية الفار – حي الجناين