القاهرة - سامية سيد - حرصت محافظة الجيزة على توفير منافذ للسلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة، ويستعرض ”الخليج 365” أماكن عدد من المنافذ على مستوى المحافظة.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن منافذ بيع الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012