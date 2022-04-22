شكرا لقرائتكم خبر عن العشر الأواخر من رمضان.. الأوقاف والأزهر يطلقان 4 قوافل دعوية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تطلق وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف 4 قوافل دعوية إلى محافظات "بنى سويف- الوادي الجديد- جنوب سيناء- القليوبية"، حيث تضم كل قافلة 10 علماء "5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف"، ليتحدثوا حول موضوع: "العشر الأواخر وفقه الأولويات فى واقعنا المعاصر".

وفيما يلى أسماء العلماء المشاركين في القوافل بكل محافظة والمساجد التي سيتوجهون إليها:

أولًا : مديرية أوقاف بني سويف (مركز ناصر)

1. الشيخ/ حجازي أحمد فتح الباب أحمد إمام وخطيب حسن بك الكبير- بندر ناصر

2. الشيخ/عبد اللطيف سيد حسانين واعظ بالأزهر الشريف عمر بن الخطاب - بندر ناصر

3. الشيخ/رزق رجب عبد الموجود إمام وخطيب السبوعي - بندر ناصر

4. الشيخ/ محمود هاشم أبو النور واعظ بالأزهر الشريف نبيهة أبو حديد- بندر ناصر

5. الشيخ/محمد أحمد درويش محمد إمام وخطيب الكبير- دلاص

6. الشيخ/محمود محمد مصطفي واعظ بالأزهر الشريف العتيق - الرياض

7. الشيخ/محمود عقبة طه محمود إمام وخطيب العتيق - بني عدي

8. الشيخ/عمر فاروق إمام سعود واعظ بالأزهر الشريف إبراهيم ادهم - اشمنت

9. الشيخ/ عمرو محمد إبراهيم عبد الصمد إمام وخطيب الكبير- بهبشين

10. الشيخ/ محمد سعيد يوسف محمد واعظ بالأزهر الشريف هديب- الشناوية

ثانيًا : مديرية أوقاف الوادي الجديد( الخارجة)

1. الشيخ/ علي أحمد حسن سيد إمام وخطيب المجمع الإسلامي -الخارجة

2. الشيخ/عمر رشاد شيبة عمار واعظ بالأزهر الشريف مجمع ناصر -الخارجة

3. الشيخ/ محمد ناصر أيوب إمام وخطيب الصالحين بالمجلس -الخارجة

4. الشيخ/ ممدوح علي عبد الغني واعظ بالأزهر الشريف المساحة الجيولو جية -الخارجة

5. الشيخ/ حسن عبد الحافظ محمد إمام وخطيب الاستقامة -الخارجة

6. الشيخ/علاء سيد راضي واعظ بالأزهر الشريف الحي الجديد -الخارجة

7. الشيخ/محمد عبد الظاهر علي سعيد إمام وخطيب الأنصار -الخارجة

8. الشيخ/محمد ضياء الدين أحمد واعظ بالأزهر الشريف إبراهيم الدسوقي -الخارجة

9. الشيخ/حمد فتحي كامل عمران إمام وخطيب علي بن أبي طالب- الخارجة

10. الشيخ/ مصطفي إبراهيم محمد واعظ بالأزهر الشريف سيد الشهداء -الخارجة

ثالثًا : مديرية أوقاف جنوب سيناء(رأس سدر)

1. الشيخ/ سليمان عبدالله علي حسن مدير إدارة رأس سدر مجمع الرحمن- رأس سدر

2. الشيخ/عبدالله رمضان محمد واعظ بالأزهر الشريف الرحمة- رأس سدر

3. الشيخ/محمد رجب عبدالدايم إمام وخطيب الحي القيوم- رأس سدر

4. الشيخ/ عبدالرحمن صابر سعد واعظ بالأزهر الشريف حمزة بن عبد المطلب- رأس سدر

5. الشيخ/ محمد علي محمد الشاذلي إمام وخطيب التوحيد- رأس سدر

6. الشيخ/محمود رجب عامر واعظ بالأزهر الشريف قباء- رأس سدر

7. الشيخ/ علي عمر عبدالفتاح هنو إمام وخطيب أبو صويرة المدينة

8. الشيخ/ياسر السيد عوض واعظ بالأزهر الشريف السراج المنير

9. الشيخ/محمود محمد شحاتة الصابر إمام وخطيب النور- وادي سدر

10. الشيخ/محمد محمود منصور واعظ بالأزهر الشريف التقوى- وادي سدر

رابعًا : مديرية أوقاف القليوبية (بنها)

1. الشيخ/محمد عبدالفتاح أحمد إمام رئيس قسم الإرشاد بمديرية أوقاف القليوبية عبد الفتاح قمر غرب إستاد بنها الرياضي- بنها

2. الشيخ/أحمد سعيد أبو معاطي واعظ بالأزهر الشريف الأشراف الأهرام - بجوار الكنيسة- بنها

3. الشيخ/ محمد مجدي غنيم إمام وخطيب مصطفى صالح شارع كلية التجارة- بنها

4. الشيخ/ أحمد سليمان علي سليمان واعظ بالأزهر الشريف العطار- الأهرام - الطريق السريع بجوار مستشفى الإيمان الخيري

5. الشيخ/مصطفى محمد السيد محمد إمام وخطيب القاضي -عند المحطة – بجوار السجن- بنها

6. الشيخ/خضر محمد خضر واعظ بالأزهر الشريف عبد المنعم رياض بالمنشية- بنها

7. الشيخ/عامر عبد العليم فرغلي علي إمام وخطيب الشامخية -كفر مناقر بنها

8. الشيخ/عبدالله كارم أحمد واعظ بالأزهر الشريف الفرقان- خلف مديرية المساحة - بنها

9. الشيخ/ أحمد رجب الششتاوي سليمان إمام وخطيب إبراهيم مرسي الأهرام على السريع- بنها

10. الشيخ/محمد أيمن محمد واعظ بالأزهر الشريف الحداد -وسط البلد- بنها