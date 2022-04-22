شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة بالقاهرة تصل لـ15 درجة ليلًا.. تعرف على حالة الطقس حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل ، حيث تشهد البلاد، طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 22 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 21 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 23 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 24 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 22 درجة

شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 25 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 26 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة