شكرا لقرائتكم خبر عن زخة من شهب "القيثارة" تمطر سماء مصر اليوم وغدًا وتشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك والمهوسون بالشهب ، على موعد اليوم الجمعة وغدا السبت 23-22 أبريل ، مع زخة شهب القيثارة والتى ستزين سماء مصر والوطن العربى .

و تحدث هذه الظاهرة سنوياً ما بين 16 إلى 25 إبريل ، وتبلغ ذروتها في 22-23 ، وتُرى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra (القيثارة) .

ويعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعا.

وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ، وفي بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل.