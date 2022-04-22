شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مصر تعرب عن بالغ إدانتها للتفجيرات الإرهابية فى كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن بالغ إدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدرسة ومركزًا تعليميًا بالعاصمة كابول بأفغانستان مؤخرًا، فضلاً عن مسجد بمدينة مزار شريف وآخر بمدينة قندوز اليوم، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وتتقدّم مصر – في بيان صادر عن وزارة الخارجية - بخالص التعازي إلى أفغانستان، وأُسر ضحايا تلك العمليات الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

هذا، وأكدت مصر مجدداً على أهمية تظافر كافة الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.