شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: افتتاح المشروعات القومية كان وسيلة للتواصل مع الرأى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن افتتاح المشروعات القومية كان وسيلة للتواصل مع الرأى العام، موضحا أن الدولة كانت حريصة على أن يكون هناك احتياطي استراتيجي للسلع يكفى لمدة 6 شهور على الأقل، من أجل أن نستطيع مواجهة التحديات.

أضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء موسعا مع الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، أن صندوق النقد الدولي يقول إن هناك 143 دولة ستتأثر اقتصاديا بأزمة كورونا، ومعدلات النمو في مصر في ظل أزمة كورونا كانت إيجابية، موضحا أنه يتم حاليا إنتاج 3.5 مليون طن من القمح، وخلال الفترة المقبلة سيتم التوجه نحو إنتاج 1.5 مليون طن، حتى نصل إلى إجمالي 5 ملايين طن من القمح.

وتابع الرئيس السيسى، أن أزمة كورونا كان لها تأثير سلبي على العالم كله، ولكن في مصر كنا بفضل الله، وجهد المصريين وصلابتهم استطعنا تحقيق معدلات نمو إيجابية.