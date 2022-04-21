شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مبادرة "حياة كريمة" لن تتوقف.. ونحتاج حوار سياسي يتناسب مع الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لا توقف لمبادرة "حياة كريمة" ونحتاج لحوار سياسي يتناسب مع إطلاق الجمهورية الجديدة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء موسعا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، أن مشروع "حياة كريمة" مستمر رغم كل التحديات.

وتابع الرئيس السيسي، أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدل نمو إيجابي رغم الأزمات العالمية.

وقال الرئيس السيسي: مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية لها الأولوية الكاملة.