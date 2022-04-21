الرئيس السيسي: التحديات أكبر من أي حكومة والإصلاح الاقتصادي جعلنا أكثر قدرة على مواجهة الأزمات

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التحديات في مصر أكبر من أي حكومة ونعمل على خطة نساهم فيها جميعا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء موسعا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى: كنت حريص على إنجاز المشروعات لسد الفجوة بين نمو الدولة ونمو السكان .

وتابع الرئيس السيسي: الإصلاح الاقتصادي جعلنا أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية.