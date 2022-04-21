مباحث الحوامدية تحبط صفقة المشاغبين الثلاثة في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس، الخميس، القبض على تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات.

معلومات وردت أكدتها تحريات العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب، بتكوين 3 أشخاص تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات خاصة مسحوق الهيروين.

جهود البحث التي أشرف عليها الرائد أحمد عصام بينت أن المتهمين يتخذون مركز الحوامدية مسرحًا لنشاطهم، وأنهم بصدد ترويج شحنة على عملائهم قبيل عيد الفطر المبارك.

عق تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من ضبط المتهمين بحيازتهم أسطوانة هيروين وكمية من مخدر الآيس وفرد خرطوش وعدد من الطلقات ومبلغ مالي وهواتف محمولة.

أمام العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب، أقر المتهمون بحيازتهم للمخدرين بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن نشاطهم الآثم، والهواتف للاتصال بعملائهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.