الحماية المدنية تنقذ ستوديو مصر من خطر النيران

حال سرعة وصول رجال الحماية المدنية إلى موقع حريق مخلفات وأشجار دون امتداد النيران إلى ستوديو مصر، مساء الخميس.

محمد يوسف

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