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الحماية المدنية تنقذ ستوديو مصر من خطر النيران

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حال سرعة وصول رجال الحماية المدنية إلى موقع حريق مخلفات وأشجار دون امتداد النيران إلى ستوديو مصر، مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمنطقة المريوطية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الغرب بقيادة اللواء سامح الحميلي.

تبين بالفحص نشوب حريق مخلفات وأشجار بجوار ستوديو مصر، وحاصر رجال الإطفاء بؤر النيران وأخمدت الحريق في غضون دقائق دون وقوع إصابات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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