5 سيارات إطفاء وخزان استراتيجي تخمد حريق مخزن بلاستيك في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، حريقًا اندلع في مخزن مواد بلاستيكية بالحوامدية دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب من إحدى البنايات بشارع مسجد أبو مخلوف من سوق أبو حبر.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الجنوب بقيادة اللواء مصطفى البكري.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مخزن مواد بلاستيكية، وحاصر رجال الدفاع المدني النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده.

المعاينة الأولية توصلت إلى أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.