إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الدائري الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى الإقليمي، جنوب الجيزة، الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق الإقليمي بالقرب من محطة وقود جنوب المحافظة.

انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ، وتبين أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق اتجاه الفيوم، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، وانقلابها بنهر الطريق مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين الستة إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج اللازم، وتجنيب حطام السيارة نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.