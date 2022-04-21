متوفى ومصابان في انقلاب سيارة نقل أعلى الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقى شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران؛ إثر انقلاب سيارة نقل بالطريق الدائرى الأوسطي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالقرب من كارتة حسن علام بالقاهرة الجديدة ووجود ضحايا ما بين متوفى ومصابين.

انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انثلاب سيارة نقل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين نقلا إلى مستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج اللازم.

تم إيداع الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.