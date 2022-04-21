الأب رحل محتضنًا طفله.. حادث الواحات يعصف بأسرة كاملة قبل الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على أسماء ضحيتي حادث انقلاب سيارة تقل أسرة كاملة بطريق الواحات، الخميس.

الحادث أسفر عن مصرع وليد بدري أحمد ٣٨ سنة وبجواره نجله "فارس" ٦ سنوات، فيما أصيبت الزوجة تبلغ من العمر ٣٥ سنة واثنين من أبناءها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

قبل أذان المغرب بدقائق، تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالكيلو ٢٠ بطريق الواحات البحرية القاهرة.

انتقل رجال المرور ودورية أمنية إلى محل الحادث، وتبين بالفحص انقلاب سيارة تقل أسرة كاملة، ما أسفر عن مصرع الأب وطفله وإصابة الزوجة واثنين من أبنائها، وتم نقلهم إلى مستشفى الواحات للعلاج.

جرى إيداع الجثتين المشرحة، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.