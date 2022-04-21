حادث مروع على الفطار.. مصرع أب وطفله وإصابة الأم ونجليها بالواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي أب وطفله مصرعهما وأصيبت الأم ونجلاها في انقلاب سيارة بالواحات، اليوم الخميس.

قبل أذان المغرب بدقائق، تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالكيلو ٢٠ بطريق الواحات البحرية القاهرة.

انتقل رجال المرور ودورية أمنية إلى محل الحادث، وتبين بالفحص انقلاب سيارة تقل أسرة كاملة، ما أسفر عن مصرع الأب وطفله وإصابة الزوجة واثنين من أبنائها، وتم نقلهم إلى مستشفى الواحات للعلاج.

جرى إيداع الجثتين المشرحة، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.