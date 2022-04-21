السيسي: الاقتصاد المصري استطاع الصمود وامتصاص صدمات الأزمات العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تعمل على حل لكل المشكلات التي تواجهها في وقت واحد.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود وامتصاص صدمات الأزمات العالمية، وتحقيق نمو إيجابي ولكن الأزمة الحالية شديدة التأثير.

وتابع الرئيس السيسي، أن الأزمة الأوكرانية كانت كاشفة، ولها تأثير كبير على دول العالم، وبما فيها مصر.

وقال السيسي: "كنت حريص على وجود احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمواجهة الأزمات المحتملة".