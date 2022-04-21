نجيب ساويرس: نحتاج هذه الأجهزة لمستشفى 25 يناير



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الأجهزة دي مستشفى 25 يناير محتاجها جدًا.. دفعنا 2 مليون جنيه لسيمنز وباقي 9818000 جنيه".

وأضاف أن الأجهزة المطلوبة للمستشفي هي:

1- الآشعة المقطعية CT باقي 2 مليون و702 ألف جنيه.

2- آشعة العمليات C-ARM باقي 551 ألف جنيه.

3- القسطرة القلبية والشريانية باقي 6 ملايين و565 ألف جنيه.

ونشر نجيب ساويرس، لينك للتبرع من خلاله: https://25hospital.org/donate

يذكر أن ساويرس تبرع بمبلغ 15 مليون جنيه، كوديعة بنكية لتشغيل مستشفى 25 يناير الخيري.

وقال الصحفي محمد الجارحي، رئيس مجلس أمناء مستشفى 25 يناير الخيري، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن المهندس نجيب ساويرس، تبرع بالمبلغ كوديعة لتشغيل المستشفى.