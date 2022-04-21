عضو "زراعة الشيوخ": السيسي أعاد الحياة لمشروع توشكى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب نور هاشم، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تعمل منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية على ضرورة توفير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي من خلال زيادة المساحات المنزرعة منه.

وأكد هاشم في بيان صحفي، اليوم أن الرئيس السيسي نجاح في إعادة مشروع توشكى للحياة بعد إزالة عوائق تتعلق بإنشائه أو بالبنية الأساسية وكذلك توفير مصادر الري والطاقة وهو أمر يحسب للدولة المصرية وإرادتها القوية في تشغيله.

واوضح أن زيارة الرئيس السيسي فجر اليوم لمشروع توشكى يؤكد الجهد الدؤوب الذي يبذله الرئيس، مطالبًا من كل أعضاء الحكومة اتخاذ الرئيس السيسي قدوة في التفاني في العمل من أجل تحقيق التنمية والاستقرار.