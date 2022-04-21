شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: رئيس لجنة التعليم بالنواب وعد بمناقشة تعديل قانون النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اجتماعا لمجلس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنوفية ومجالس النقابات الفرعية التابعة لها، لبحث أوضاع المعلمين ومناقشة قضاياهم، وذلك بحضور باسم خميس رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنوفية، وهاني عنتر وكيل مديرية التىبية والتعليم بالمنوفية ، وذلك عقب اللقاء الذى جمع نقيب المعلمين بمحافظ المنوفية فى مقر ديوان المحافظة.

وخلال كلمته، أكد الزناتي أنه التقي الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب في عدة لقاءات، لبحث سبل مناقشة وإقرار تعديلات قانون نقابة المعلمين رقم 79 لسنة 1969، ووعد الأخير بمناقشة القانون خلال الدورة الحالية .

وأشار نقيب المعلمين إلى أن إقرار تعديلات قانون النقابة من شأنه المساهمة في حل أزمة معاشات المعلمين بما يوفر لها موارد مالية مستقرة، لافتا إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات،حيث وصلت قيمة أخر دفعة 135 مليون جنيه، بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014 .

واستعرض خلف الزناتي ، مميزات صندوق الزمالة، ومنها زيادة الميزة التأمينية من 13 إلى 30 ألف جنيه حاليا منذ أن تولى مجلس الصندوق الحالي زمام الأمور، بالإضافة إلى صرف إعانة 20 ألف جنيه لأصحاب الأمراض المستعصية من المعلمين ، وصرف مبلغ 40 ألف جنيه في حالة الوفاة بحادث لا قدر الله ، بالإضافة إلى زيادة الاعتمادات المالية للقرض الحسن .

وأكد نقيب المعلم أنه تم تنظيم 50 دورة تدريبية عن الأمن القومى للمعلمين بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية ، مضيفا أنه سيتم مشاركة معلمى المنوفية فى هذه الدورات التدريبية عبر الإنترنت قريبا.

وعلى هامش الاجتماع، تفقد نقيب المعلمين أخر التطورات والتجديدات بمبنى النقابة الفرعية للمعلمين بالمنوفية.

ومن جانبه، أكد باسم خميس رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنوفية، أن زيارة النقيب العام لمعلمى مصر، للمنوفية يحمل رسالة حب وتقدير لزملائه المعلمين وأنه دائما يتواجد بينهم ، وفى كل المحافظات ، وأن النقابات الفرعية واللجان النقابية تعد امتدادا للنقابة العامة في تقديم كل الدعم والمساندة للمعلمين .

ورحب هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية ، بنقيب المعلمين وزيارته للمنوفية ، مؤكدا على التعاون المستمر بين قيادات النقابة ومسئولى التربية والتعليم، وأنه ضرورى لتقديم كل الدعم المناسب فى خدمة المعلمين ، وحل أى قضايا تخص المدرسين ، واستمرار التنسيق بين النقابة والمسئولين التنفيذيين لخدمة العملية التعليمية .