شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ تفوز بالمركز التاسع عالميا بمسابقة Word Mania والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ، وذلك لحصولها على المركز التاسع عالميا في مسابقة ."Word Mania"

وهي من المسابقات العالمية للغة الإنجليزية لجميع المدارس (اللغات والدولية) من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، وتهدف إلى إثراء الطالب والطالبة في المرحلة الابتدائية بكم لغوي في اللغة الإنجليزية، وقد حقق الصف الأول الابتدائي (20) طالبا بالمدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ المركز التاسع عالميا في تلك المسابقة.

ووعد محافظ جنوب سيناء، بتكريم الطلاب والمشاركين في هذه المسابقة والذين قاموا بالإعداد الجيد لها بالتكريم في وقت لاحق، متمنياً دوام التوفيق والحصول على المراكز المتقدمة بجميع مدارس المحافظة.

من جانبه، أشاد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بدعم محافظ جنوب سيناء للعملية التعليمية على أرض المحافظة، وحرصه على تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030 ودعمه المستمر لأبنائه من الطلاب وحرصه على مشاركتهم في مختلف المسابقات والأنشطة، مشيراً لمبادرة المحافظ بمساهمة المحافظة بتخفيض المصروفات بنسبة 50% منذ إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء بأعياد أكتوبر 2018ـ و25% للمدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ منذ افتتاحها 25 مارس 2021.