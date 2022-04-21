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اتحاد بنوك مصر: 7.4 مليار دولار عمليات استيرادية منفذة خلال شهر

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القاهرة - سامية سيد - قال اتحاد بنوك مصر، فى بيان صادر عنه مساء اليوم الخميس، أن قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة خلال الفترة  من 8 مارس إلى 7 أبريل 2022 نحو  7.4 مليار دولار لعدد 34.5 ألف عملية.

 

وأكد اتحاد بنوك مصر أن العمليات الاستيرادية للشركات التي تعمل في القطاع الصناعى بنحو 66%.

 

وقال اتحاد بنوك مصر "بلغت قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة خلال الفترة المنقضية من شهر أبريل 2022 نحو  5 مليارات دولار".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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