شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد بنوك مصر: 7.4 مليار دولار عمليات استيرادية منفذة خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اتحاد بنوك مصر، فى بيان صادر عنه مساء اليوم الخميس، أن قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة خلال الفترة من 8 مارس إلى 7 أبريل 2022 نحو 7.4 مليار دولار لعدد 34.5 ألف عملية.

وأكد اتحاد بنوك مصر أن العمليات الاستيرادية للشركات التي تعمل في القطاع الصناعى بنحو 66%.

وقال اتحاد بنوك مصر "بلغت قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة خلال الفترة المنقضية من شهر أبريل 2022 نحو 5 مليارات دولار".