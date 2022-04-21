شكرا لقرائتكم خبر عن 24 أبريل بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن في تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 24 أبريل 2022، حتى 12 مايو المقبل .

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالفنادق والنقل والإعلان عن برنامج رحلة الحج عقب غلق باب التقديم للحج وقبل إجراء القرعة، والمقرر لها خلال منتصف الشهر المقبل في ظل ضيق الوقت المتبقي على موسم الحج.