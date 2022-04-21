شكرا لقرائتكم خبر عن استضافة اثنين من أهم الطهاة ومدونى الطعام بالشرق الأوسط للترويج لسياحة الطعام بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي اثنين من الطهاة ومدوني الطعام بدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة واللذان يعدان من أهم الطهاة ومدونى الطعام بمنطقة الشرق الأوسط ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يحظى أحدهما بأكثر من مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعى بينما يحظى الآخر بما يقرب من ربع مليون متابع، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الترويج لمنتج سياحة الطعام وما يتميز به المطبخ المصرى من أكلات مصرية بما يساهم فى جذب المزيد من السائحين من مختلف دول العالم من محبى سياحة الطعام.

وأوضحت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج أن هؤلاء المدونين قاموا خلال زيارتهم لمصر بإعداد حلقتين تحت رعاية الهيئة عن الأكلات المصرية التي يتميز بها المطبخ المصري مع اثنين من مدونى الطعام المشهورين من مصر، لافتة إلى أنه سوف يتم إذاعة هذه الحلقات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي experience egypt بالإضافة إلى إذاعتها على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بهؤلاء المدونين وذلك خلال الأيام القادمة.

وقد قام هؤلاء المدونين خلال تواجدهم بمصر بزيارة منطقة أهرامات الجيزة بالإضافة إلى القيام بجولة بمنطقة خان الخليلي وشارع المعز، وتناول وجبه الإفطار في أجواء رمضانية ساحرة.