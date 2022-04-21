شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع الحرارة غدا على كافة الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 29 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاع طفيف بالحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجات، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 27 درجات والصغرى 12 درجة.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار".

التضامن: خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين لحج لجمعيات الأهلية

أكد أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين وتم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909)، مشددًا على أنه سيتم حجز الفنادق وفقاً للعدد المخصص لحجاج الجمعيات بالمنطقة المركزية للحرمين وجميعها فنادق مصنفة، وسيتم تنفيذ هذا العام مستوى واحد فقط لرحلة الحج في ضوء العدد المنفذ هذا العام.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 24 إبريل 2022م، حتى الخميس الموافق 12 مايو 2022م .

وأكدت القباج أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم علي 65 عامًا، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابعة لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

النيابة العامة: لا صحة لتعدى ضابط شرطة على مواطن بالطريق العام بمدينة نصر

أكدت تحقيقات النيابة العامة عدم صحة ما تم تداوله بمواقع التواصل من تعدي ضابط شرطة على مواطن بالضرب والسبِّ بمدينة نصر.

وكشفت التحقيقات، أنَّ حقيقة الواقعة كما هو ثابتٌ من بيانات الطرفين في التحقيقات أنها شجار بين المجني عليه وآخر يعمل بتجارة السيارات والهواتف المحمولة حولَ أولوية المرور في الطريق العام، مما أسفر عن إصابة المجني عليه بكدمة بالكوع الأيسر، حيث شهد المجني عليه في التحقيقات أنَّ المتهمَ ادعى له أنه ضابط شرطة، بينما بمواجهة الأخير أنكر ادعاءه بذلك.

وجارٍ استكمال التحقيقات والإجراءات.

بايدن: منع أى سفينة ترفع العلم الروسى من الدخول للموانئ الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيطالب مجلس الكونجرس بتخصيص المزيد من الأموال لأوكرانيا الأسبوع المقبل، متابعا: قررت منع أى سفينة ترفع العلم الروسي من الدخول لموانئ الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في كلمة له حول الحرب الأوكرانية الروسية: سنضمن التدفق الثابت للأسلحة إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أن معركة كييف كانت انتصارا تاريخيا لأوكرانيا.

وتابع جو بايدن: نتشارك المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، وسنقدم 500 مليون دولار كمساعدات اقتصادية لأوكرانيا وقدمنا مليار دولار خلال شهرين.

وقال الرئيس الأمريكي: مساعداتنا الجديدة لأوكرانيا بها مسيرات ومروحيات ومدفعية ثقيلة ومدافع هاوتزر.

"+B"

"فيتش" تُثبت التصنيف الائتمانى لمصر عندمع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، تصنيفها للاقتصاد المصري عند "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأعلنت المؤسسة الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، التصنيف للاقتصاد المصري بدعم سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.9% بزيادة نسبتها 0.4% خلال العام الحالي.

وصرحت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا أمس الأربعاء، أن الحكومة المصرية تأخذ على عاتقها بشكل جاد الاستمرار في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملموسة وكذلك تحقيق الاستقرار المالي.

ولفتت إلى أن الصندوق لديه تجربة ناجحة للغاية مع الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الرئيس السيسى يعطى الإذن ببدء موسم حصاد القمح فى توشكى

أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى الإذن ببدء حصاد القمح بالأراضى الزراعية بتوشكى.

صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيقوم بجولة تفقدية، اليوم الخميس، لمنطقة توشكى بجنوب الوادى بمحافظة أسوان، ليشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضى الزراعية بتوشكى، وذلك فى إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائى وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعى فى الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس فى إعادة الحياة لها بحل كل المشاكل التى كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل فى كل جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائى والبنية الأساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الرى ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر

السجن المشدد 5 سنوات لحسن راتب و10 لـ علاء حسانين فى قضية الآثار الكبرى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، اليوم الخميس، حكما بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 5 سنوات، كما عاقبت النائب البرلمانى السابق علاء حسانين بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب، ومحمد شريف صبرة، وعونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.

وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين بملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج، وبناء على ذلك صدر قرار بحبسهم، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وخلال التحقيقات واجهت النيابة حسن راتب باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

‎التضامن: فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية الأحد المقبل وحتى 12 مايو

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 24 إبريل 2022م ، حتى الخميس الموافق 12 مايو 2022م .

وأكدت القباج أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم علي 65 عامًا، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابعة لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

كما سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

وأوضحت القباج أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالفنادق والنقل والإعلان عن برنامج رحلة الحج عقب غلق باب التقديم للحج وقبل إجراء القرعة، والمقرر لها خلال منتصف الشهر المقبل في ظل ضيق الوقت المتبقي على موسم الحج.

الصحة: لم نسجل حالات إصابة بالالتهاب الكبدى الغامض حتى الآن

كشفت وزارة الصحة والسكان أنه لا توجد أى حالات مصابة بالإلتهاب الكبدى مجهول السبب في مصر مشيرة إلى أن حالات الالتهاب الكبدى الموجودة بمصر مشخصة نتيجة الإصابة بأحد الفيروسات الكبدية المعروفة للجميع.

وقالت وزارة الصحة والسكان بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، أنه تم رصد 74 حالة التهاب كبدى مجهول المصدر في كل من انجلترا وايرلندا الشمالية، بالاضافة إلى رصد 3 حالات في اسبانيا، وتابعت: جميع الحالات لأطفال تتراوح أعمارهم من 11 إلي 13 عاما.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: خضعت 6 حالات من الحالات المصابة بالالتهاب الكبدى مجهول السبب إلي عمليات زراعة الكبد، ولا توجد حالات وفاة بين الحالات المصابة حتى الآن، مشيرة إلى أنه لا يوجد تاريخ سفر للحالات المصابة وتوجد حالة واحدة مرتبطة وبائيا.

وتابعت وزارة الصحة والسكان فى تقرير لها أن أعراض المرض تتمثل في ارتفاع ملحوظ في انزيمات الكبد والصفراء والاسهال والقئ والالم في البطن، وتم استبعاد الاصابة بأنواع الفيروسات A-B-C-E-D .

التعليم تعلن مواعيد تدريب المعلمين على منصة التدريبات الإلكترونية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد تدريب معلمى اللغة العربية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث تبدأ يوم الأحد 24 أبريل 2022 وتشمل تدريب معلمي محافظات السويس وبورسعيد ومطروح وقنا والجيزة والبحيرة، و الأثنين 25 أبريل 2022 تدريب معلمي محافظات الشرقية والمنوفية والغربية والإسماعيلية وجنوب سيناء والثلاثاء 26 أبريل 2022 تدريب معلمي محافظات القاهرة وسوهاج والفيوم ودمياط والأقصر، و الإربعاء 27 أبريل 2022 تدريب معلمي محافظات الوادي الجديد وشمال سيناء وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية، والخميس 28 أبريل 2022 تدريب معلمي محافظات المنيا والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والبحر الأحمر.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت فى وقت سابق خطابا إلى المديريات التعليمية بالتنبيه على معلمى الصفوف الأولى بحضور تدريبات منصة التدريب والتطوير المهنى الإلكترونية والمعتمدة من الوزارة موضحة أن التدريب يبدأ اعتبارا من 10 أبريل حتى 14 من نفس الشهر، على أن يتم تفعيل البريد الإلكتروني لكل معلم مستهدف على أن يتسلم مسئول الإحصاء بالادارات التعليمية كشوف المعلمين المستهدفين للتدريب من خلال قاعدة البيانات بالتنسيق مع مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة وفقا لما تم تسجيله بالمدارس على التطبيق الإلكترونى الخاص بالخطة الدراسية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طريقة الدخول على منصة لتدريب، حيث يتم كتابة رابط المنصة من خلال متصفح جوجل كروم والنقر على زر تسجيل الدخول وكتابة البريد الرسمى الموحد للمعلم وكلمة المرور ثم يقوم المعلم بفتح الدورة التدريبية بالنقر على اسم الدورة ثم يقوم بالضغط على محاضرة البث المباشر والانضمام الآن للمشاركة فى المحاضرة.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول المحاضرات التدريبية للمعلمين خلال شهر أبريل، موضحة أن الأحد 10 أبريل يتم تدريب معلمو الرياضيات واللغة العربية حتى الخميس 14 أبريل، على أن يتم إقامة محاضرة تعريفية بالمنصة الأحد 10 أبريل على أن يتم موافاة الوزارة من إدارة التدريب بتمام حضور المعلمين وفق توزيعهم بالمدرسة مع توضيح عدد الحضور وفق عدد المحاضرات المستهدفة.

تراجع حاد فى سعر الذهب.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها ويسجل 1050

هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس قبل قليل حوالي 65 جنيها وذلك بعد صعود أمس بحوالي 70 جنيها، وسجل الذهب مستوي 1110 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ثم تراجع إلي 1045 جنيها الآن وقت صياغة هذه السطور مع تراجع السعر العالمي للذهب إلي 1940 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 896 جنيها.

عيار 21 سجل 1048 جنيها.



عيار 24 سجل 1194 جنيها.

الجنيه الذهب 8360 جنيها.

لا تزال أسعار الذهب اليوم في مصر متأثرة بما يشهده السوق الموازي للدولار، حيث ارتفع سعر الذهب أمس مع ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي، لأنه يجرى التعامل بين التجار وصناع الذهب وفق تكلفة يتم احتسابها على أساس سعر الدولار، لذلك يرتفع سعر الذهب في مصر، ثم تراجعت الأسعار اليوم بفعل تراجع السعر العالمي وهدوء وتيرة صعود الدولار في السوق الموازي.

أسعار الذهب في مصر ترتبط بعدة عوامل أهمها على الإطلاق هو سعر الدولار، ومع ارتفاع الدولار في مصر تشهد أسعار الذهب ارتفاع في الأسواق حتى وإن كان السعر العالمي للمعدن الأصفر يشهد تراجع مثلما يحدث اليوم، وتشير توقعات الخبراء في سوق الذهب إلي أن أسعار الذهب في مصر ستظل قرب مستوياتها الحالية بسبب الدولار.

طرح 10ملايين جنيه من «الفكة» بتصميمات مصرية خالصة للحفاظ على الهوية الوطنية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون فى جهود تنمية الوعى الوطنى من خلال تعظيم دور مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، فى توثيق «ذاكرة مصر» عبر سك أهم الأحداث التاريخية، والمنجزات التنموية غير المسبوقة، على العملات المتداولة والتذكارية، من خلال تصميمات مصرية خالصة، تسهم فى الحفاظ على الهوية الوطنية؛ بما يتسق مع المبادرة الرئاسية لبناء الشخصية المصرية، على أسس قوية ترتكز على ترسيخ الوعى الثقافى والفكري السليم.

قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إنه تم طرح 4 ملايين جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» فئة «الجنيه» و«الخمسين قرشًا»، تخليدًا لذكرى مرور 90 عامًا على إنشاء الشركة القابضة لمصر الطيران، فضلًا على إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الذهب فئة الجنيه الواحد ومن الفضة فئة «المائة، والخمسين» جنيهًا.

أضاف أنه تم طرح أيضًا 6 ملايين جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، فئة «الجنيه» و«الخمسين قرشًا»، بمناسبة مرور150 عامًا على إنشاء دار الكتب والوثائق القومية؛ باعتبارها منبر التنوير بمصر والشرق الأوسط، وأحد رموز الثقافة ونشر العلم بالعالم العربى على مدار قرن ونصف القرن من الزمان.

أشار إلى أن دار الكتب والوثائق القومية تُعد ضمن أهم الكيانات الثقافية في مصر، فهى كانت ولا تزال مُلتقى كبار الكُتاب والمفكرين وأعلام العلم والأدب، موضحًا أن العملات المعدنية المساعدة من «الفكة»، التى تم طرحها لدار الكتب والوثائق القومية تحمل شعار «ثقافة، وتنوير»؛ بما يُرسخ قيمة هذا المنبر الذى يحمل بين طياته وثائق ومخطوطات ومقتنيات تاريخية لا تُقدر بثمن.