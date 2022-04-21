حماية واسترداد.. وزير الري يكشف عدد المشروعات المنفذة لحماية الشواطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لاستعراض أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في مجال حماية السواحل المصرية.

وأشار الوزير، إلى أن المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في مجال حماية الشواطئ تهدف لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

واستعرض الوزير، المشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية على النحو التالي:

- تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كم.

- جار العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كم، بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية.

- العمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد.

- استرداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر، ما يُسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية.

- العمل على استقرار المناطق السياحية.

- اكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية.

- حماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

- تُسهم أعمال الحماية في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.