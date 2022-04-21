وزير الدولة البريطانى لشئون شمال إفريقيا والكومنولث يزور أهرامات الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استقبلت، اليوم، منطقة آثار أهرامات الجيزة اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشئون شمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة وذلك خلال زيارته الحالية لمصر.

وكان في استقباله أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة، والذي اصطحبه في جولة كما قدم له شرحِ وافِ عن تاريخ هذه المنطقة الأثرية.

وقد بدأت الجولة بالهرم الأكبر الذي يعد العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، حيث استمع اللورد طارق أحمد لشرح عن طريقة بنائه وتاريخه وعدد أحجاره، ثم توجها إلى الجبانة الشرقية وأهرامات الملكات، وحُفر المراكب التي عُثر بداخلها على مراكب خوفو الموجودة الآن بمتحف مراكب خوفو بالمتحف المصري الكبير.

كما قاما بزيارة منطقة تمثال أبو الهول، حيث أعرب وزير الدولة البريطاني لشئون شمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة عن إعجابه بضخامة تمثال أبو الهول وطريقة نحته، كما حرص على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات وتمثال أبو الهول.