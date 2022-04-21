لسان بحري وتغذية الرمال.. 10 مشروعات كبرى لحماية الشواطئ بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لاستعراض أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في مجال حماية السواحل المصرية.

وأشار الوزير، إلى أن المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في مجال حماية الشواطئ تهدف لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

ومن أبرز المشروعات الجاري تنفيذها لحماية شواطئ مدينة الإسكندرية:

- مشروع حماية كورنيش وشواطئ المدينة، حيث تم نهو عملية تدعيم وتطوير الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل لحماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش.

- إنشاء حائط بحري بطول 835 مترا باستخدام كتل خرسانية زنة 5 أطنان وأحجار بتدرجات مختلفة.

- تنفيذ أعمال ترميم وصيانة البلاطات الخرسانية المجاورة لسور الكورنيش لمسافة 350 مترا.

- استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالإسكندرية لحماية الشواطئ وطريق الكورنيش بمنطقة شاطئ السرايا وأمام فندق المحروسة.

- إنشاء لسان بحري على شكل حرف L أمام فندق المحروسة بطول حوالي 600 متر.

- إنشاء رصيف بحري بطول 155 مترًا، نظرا لتعرض المنطقة للأمواج العالية.

- سيسهم هذا المشروع في استعادة الشواطئ المفقودة بالنحر، وهو ما يُمكن محافظة الإسكندرية من تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المقامة بالمنطقة.

- جار تنفيذ مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود وحتى المحروسة.

- إنشاء 2 من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة بطول حوالي 1600 متر تقريبا وبعرض 40 مترًا.

- تغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض حوالي 30 مترًا.