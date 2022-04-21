وزير السياحة: غلق فوري لأي شركة تتلاعب برحلات وبوابة العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نظمت وزارة السياحة والآثار، فعالية بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بحديقة المتحف المصري بالتحرير.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وقيادات وزارة السياحة والآثار، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ورؤساء وأعضاء الغرف السياحية المختلفة، والنائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد العناني، أن وزارة السياحة، ستتخذ إجراءات جادة وصارمة تجاه أي تلاعب أو تحايل فيما يخص رحلات وبوابة العمرة المصرية.

وشدد وزير السياحة والآثار، على أنه سيتم الاغلاق الفوري لأي شركة سياحية تقوم بأي مخالفات في هذا الشأن، على أن يتم التحقيق في هذا الشأن تباعاً.