في لقاء موسع.. السيسي يناقش الأوضاع الداخلية والخارجية مع الإعلاميين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم لقاءً موسعًا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، وذلك بعد جولته التفقدية لمنطقة توشكى فجر اليوم.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا استمع فيه الرئيس، إلى الاستفسارات والشواغل بشأن اهم القضايا الداخلية والخارجية التي تهم الرأي العام في إطار عدة محاور رئيسية في مقدمتها التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، وانعكاساتها على زيادة الأسعار، واستراتيجية الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، فضلاً عن التحديات الداخلية الأخرى مثل جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والحفاظ على الهوية الوطنية وكيفية التناول الإعلامي والدرامي في هذا الإطار.

كما تطرق الحوار كذلك إلى القضية السكانية وأبعادها المختلفة وتأثيرها السلبي على مسيرة التنمية، وكذلك استراتيجية الدولة للاصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تناول عدد من المشروعات القومية الكبرى خاصة مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري.