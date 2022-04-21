حريق داخل مستشفى تحت الإنشاء بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، حريقًا شبَّ داخل مستشفى تحت الإنشاء بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من إحدى البنايات بنطاق المدينة السكنية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقًا مع وحدة إطفاء أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مستشفى جراح تحت الإنشاء، وحاصر رجال الدفاع المدني النيران، وأخمدوا الحريق سريعًا دون وقوع إصابات.