شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: منع 29 من رجال الأعمال والخبراء والصحفيين الأمريكيين من دخول روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا قررت منع 29 أمريكيا من دخول الأراضي الروسية لفترة غير محددة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة تأتي ردا على العقوبات الأمريكية التي تتوسع باستمرار وتفرضها إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن على عدد متزايد من المواطنين الروس.

ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن هؤلاء المواطنين الأمريكيين هم من كبار القيادات ورجال الأعمال والخبراء والصحفيين المعنيين بتحديد الأجندة الروسوفوبية، بالإضافة إلى أزواج وزوجات عدد من المسؤولين الكبار.