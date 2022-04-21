شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعقد لقاء موسعا مع الصحفيين والإعلاميين بعد جولته فى توشكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، لقاء موسعا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، وذلك بعد جولته التفقدية لمنطقة توشكى فجر اليوم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً استمع فيه الرئيس إلي الاستفسارات والشواغل بشأن اهم القضايا الداخلية والخارجية التي تهم الرأى العام في إطار عدة محاور رئيسية، في مقدمتها التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، وانعكاساتها على زيادة الأسعار، واستراتيجية الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، فضلاً عن التحديات الداخلية الأخري مثل جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والحفاظ على الهوية الوطنية وكيفية التناول الإعلامى والدرامي فى هذا الإطار.

كما تطرق الحوار كذلك إلى القضية السكانية وأبعادها المختلفة وتأثيرها السلبى على مسيرة التنمية، وكذلك استراتيجية الدولة للاصلاح الاقتصادى، فضلاً عن تناول عدد من المشروعات القومية الكبرى خاصة مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصرى.