الارشيف / أخبار مصر

أول صور لحريق مستشفى تحت الإنشاء بأكتوبر قبل السيطرة عليه.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لحريق مستشفى تحت الإنشاء بأكتوبر قبل السيطرة عليه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 مجموعة من الصور لحريق اندلع فى مستشفى تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وسيطرت عليه بدون وقوع أى إصابات.

 

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مستشفي فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا