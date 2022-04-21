شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لحريق مستشفى تحت الإنشاء بأكتوبر قبل السيطرة عليه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 مجموعة من الصور لحريق اندلع فى مستشفى تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وسيطرت عليه بدون وقوع أى إصابات. تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مستشفي فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.