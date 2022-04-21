شكرا لقرائتكم خبر عن "فيتش" تُثبت التصنيف الائتمانى لمصر عند "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، تصنيفها للاقتصاد المصري عند "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأعلنت المؤسسة الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، التصنيف للاقتصاد المصري بدعم سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية.