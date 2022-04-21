شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة البريطانى لشئون شمال إفريقيا وجنوب آسيا والكومنولث يزور الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت اليوم الخميس، منطقة آثار أهرامات الجيزة اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطانى لشئون شمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة وذلك خلال زيارته الحالية لمصر، حيث كان فى استقباله أشرف محى الدين مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة، والذى اصطحبه فى جولة كما قدم له شرحِ وافِ عن تاريخ هذه المنطقة الأثرية.

وقد بدأت الجولة بالهرم الأكبر الذى يعد العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، حيث استمع اللورد طارق أحمد لشرح عن طريقة بنائه وتاريخه وعدد أحجاره، ثم توجها إلى الجبانة الشرقية وأهرامات الملكات، وحُفر المراكب التى عُثر بداخلها على مراكب خوفو الموجودة الآن بمتحف مراكب خوفو بالمتحف المصرى الكبير.



الوزير خلال الزيارة

كما قام بزيارة منطقة تمثال أبو الهول، حيث أعرب وزير الدولة البريطانى لشئون شمال أفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة عن إعجابه بضخامة تمثال أبو الهول وطريقة نحته، كما حرص على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات وتمثال أبو الهول.