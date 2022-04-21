شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تكشف أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر وتؤكد: الصيام يعود الشخص على الصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصيام يعود الشخص على الصبر وإذا سبه أحد يقول اللهم إنى صائم، والقوى هو من يملك نفسه عند الغضب، ولا يتصرف بسلوك يغضب الله سبحانه وتعالى.

وأضاف خالد عمران خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميرى ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن الصيام يجعل الإنسان أقرب إلى الملائكية، التي ليس فيها غضب أو انفعال.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الصيام عبادة فيها شكل وثواب فإذا صام المسلم رمضان أصبح قد أتم الشكل، وإذا أخرج الزكاة نال الثواب، مشيرا إلى أن ثواب الصيام يظل معلقا حتى يخرج الإنسان زكاة الفطر بداية من اليوم الأول حتى آخر أيام رمضان، لكن لابد أن تخرج قبل انتهاء الشهر.

وأكد خالد عمران ضرورة اتقان العمل في رمضان وعدم الإهمال بحجة العبادة، لأن غزوة بدر كانت في رمضان وفتح مكة جرى في رمضان، وحرب أكتوبر كانت في رمضان، وكل هذا عمل ثقيل، والله يكافئ الصائم على قدر عمله والتكاسل عن القيام بالمهام الموكلة يعد تقصيرا.