شكرا لقرائتكم خبر عن هل الزواج فى رمضان حرام؟ شاهد رد دار الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل الزواج في رمضان حرام؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وأجاب على السؤال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال شلبى: "يجوز عقد الزواج في رمضان لكن الذي لا يجوز هو العلاقة الزوجية في نهار رمضان لأنها تفطر".

وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت أن من مبطلات الصوم: الجماع عمدًا في نهار رمضان، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب، ولكن هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟ بعض المذاهب ترى ذلك، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.

وأجابت دار الإفتاء المصرية فى وقت سابق على سؤال نصه:" يعتقد بعض الناس أن جماع الزوج لزوجته فى ليالى رمضان حرام، فما حكم الجماع بين الزوجين فى ليالى رمضان؟"، وجاء رد الدار كالآتى: جماع الزوج لزوجته فى ليالى رمضان جائز شرعًا، ما لم يكن هناك عذر شرعى كالحيض والنفاس، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ} [البقرة: 187].

وقال الجصاص فى "أحكام القرآن" (1/ 237) عند تفسيره للآية السابقة: "فَأَبَاحَ الْجِمَاعَ وَالْأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِى لَيَالِى الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ"، وعليه فجماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان جائز شرعًا، إذا لم يكن هناك عذر شرعي يمنع الجماع كالحيض والنفاس.