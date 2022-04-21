اندلاع حريق بمخلفات قطعة أرض بإمبابة وتحرير محضر ضد مالكها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق مخلفات بمنطقة المنيرة في إمبابة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب بـ٨ شارع أحمد حسنين من زكى مطر.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الشمال.
تبين بالفحص نشوب حريق بكمية مخلفات، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات.
تم إبلاغ هيئه النظافة لرفع تراكمات القمامة لعدم التكرار، وإبلاغ حى شمال لاتخاذ اللازم وعمل محضر بيئة لصاحب قطعة الأرض محل الواقعة.