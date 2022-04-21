السيطرة على حريق شقة في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جابه رجال الإطفاء حريق شب داخل وحدة سكنية بمنطقة الطالبية، غرب الجيزة دون إصابات

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب بشارع علي شلتوت من عثمان محرم ناصية فرن عوض.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالعقار رقم ٢٧، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات أو امتداده إلى المجاورات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.