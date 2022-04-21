إنقاذ سكان شقة سكنية في الوراق من جحيم النيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
حاصر رجال الدفاع المدني نيران حريق اندلع داخل وحدة سكنية بمنطقة الوراق، شمال الجيزة دون إصابات
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب بشارع مسجد الهنداوى متفرع من شارع التل بجوار ميدان البشندي.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الشمال.
تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات أو امتداده إلى المجاورات.
جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.