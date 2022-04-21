الارشيف / أخبار مصر

إنقاذ سكان شقة سكنية في الوراق من جحيم النيران

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حاصر رجال الدفاع المدني نيران حريق اندلع داخل وحدة سكنية بمنطقة الوراق، شمال الجيزة دون إصابات

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب بشارع مسجد الهنداوى متفرع من شارع التل بجوار ميدان البشندي.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الشمال.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات أو امتداده إلى المجاورات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا