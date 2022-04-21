إنقاذ سكان شقة سكنية في الوراق من جحيم النيران

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات أو امتداده إلى المجاورات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب بشارع مسجد الهنداوى متفرع من شارع التل بجوار ميدان البشندي.

حاصر رجال الدفاع المدني نيران حريق اندلع داخل وحدة سكنية بمنطقة الوراق، شمال الجيزة دون إصابات

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية