إخماد حريق داخل سوبر ماركت في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، حريقا شب داخل سوبر ماركت بالهرم، دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب بشارع مكة المكرمة من شارع دكتور لاشين.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل سوبر ماركت، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات أو امتداده إلى المجاورات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران خاصة مع نشاط الرياح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.