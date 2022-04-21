نجاة سائق سيارة ملاكي اصطدم بعمود إنارة بطريق الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجا قائد سيارة من الموت إثر اصطدامه بعمود إنارة بطريق الفيوم.

تلقى العقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أول طريق الفيوم أمام مساكن الضباط.

تبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه اتجاه ميدان الرماية، اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدامها بعمود إنارة.

لم يسفر الحادث عن إصابات، وتهشم الجزء الأمامي للسيارة، وتم استعدال السيارة وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.