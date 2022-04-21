النيران تلتهم مغسلة في العجوزة دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، حريقا شب داخل مغسلة بمنطقة العجوزة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب بشارع السودان قبل نزلة أرض اللواء.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع فرقة الوسط.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مغسلة، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات أو امتداده إلى المجاورات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران خاصة مع نشاط الرياح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.