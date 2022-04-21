محافظ الجيزة يفتتح مركز استدامة لتنمية وتمكين المرأة الريفية بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مركز استدامة لتنمية وتمكين المرأة الريفية بنزلة الشوبك بمركز ومدينة البدرشين وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية لدعم المرأة الريفية من خلال توفير فرص عمل مناسبة وإحياء الحرف التراثية، والمنسوجات اليدوية ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين سبل المعيشة لهم.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المركز يهدف إلي توطين الحرف التراثية والمنسوجات اليدوية وتقديم خدمات تنموية وأشكال متعددة من الدعم لشرائح المرأة الريفية وخاصة المرأة المعيلة للنهوض بها اقتصاديا واجتماعيا والتي تشمل خدمات التدريب والانتاج للحرف اليدوية والتراثية " منتجات اخميم من المنسوجات اليدوية والكليم ، وخدمات محو الأمية ، وتعليم الحاسب الآلي ، تنظيم برامج ودورات تدريبية على إدارة المشروعات واستثمار الوقت والتنمية البشرية وندوات توعوية لرفع الوعي بالقضايا المجتمعية".

وأضاف محافظ الجيزة، أنه سيتم تنظيم فعاليات تثقيف صحي واجتماعي واقتصادي للسيدات الريفيات وتنظيم دورات تعليمية مختلفة لطلبة المدارس فضلا عن استثمار إمكانيات المركز في تنفيذ المبادرات الرئاسية (حياة كريمة – مشروع تنمية الاسرة – مبادرة صحة المرأة ) وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومكانة المرأة في استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي تضم سبل تمكين المرأة الريفية وتقديم الدعم لها من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات ومبادرات تنمية القدرات ودعمها بالأدوات والمهارات اللازمة لتوفير سبل الحياة الكريمة.

وأكد راشد، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الحرف اليدوية والتراثية للتوسع في التسويق المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية، موجهًا بضرورة إقامة معرض دائم لتشجيع الصناعات الحرفية والتراثية بجانب إقامة تلك المعارض داخل الأندية إلى جانب العمل على توفير عدد من الأماكن الأخرى.

وثمن راشد التعاون القائم بين محافظة الجيزة ومؤسسة صناع الخير للعمل علي خدمة المواطنين وذلك في إطار تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع أجهزة الدولة لدعم التمكين الاقتصادي وتحقيق مزيد من الإنتاج والعمل علي تشجيع الحرف التراثية والتأكيد عليها لتعزيز تلك الثقافة.

ومن جانبه، قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن إنشاء صناع الخير لمركز استدامة لتنمية وتمكين المرأة الريفية بنزلة الشوبك يأتي في اطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستجابة لدعوة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمؤسسة صناع الخير لتقديم خدماتها لدعم المرأة الريفية المعيلة بتوفير فرص عمل مناسبة لها وإعادة إحياء الحرف التراثية، والمنسوجات اليدوية، وهو ما سوف يقوم به مركز استدامة، بالإضافة إلى تقديم خدمات محو الأمية وتعليم الكمبيوتر للسيدات الريفيات بالقرية والقرى المجاورة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم نواب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات مؤسسة صناع الخير.