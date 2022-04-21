برلماني: الطفرة في المجال الزراعي تُحسب للرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الطفرة الزراعية التي حدثت في قطاع الزراعة طوال السنوات الماضية سواء بزيادة المساحة المنزرعة بنحو مليون فدان، أو البدء في المشاريع العملاقة للتوسع الزراعي في توشكى والفرافرة وشرق العوينات والدلتا الجدييدة، تحسب للرئيس السيسي، ورؤيته في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق نقلة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأضاف قريطم، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس: زيارة الرئيس السيسي لمشروع توشكى في جنوب الوادي بمحافظة أسوان وحضوره لحظة بدء موسم حصاد القمح، لحظة فريدة تؤكد الرهان على الفلاح المصري ووطنيته مع بدء موسم الحصاد.

وأشار عضو مجلس النواب إلى المساهمة الكبيرة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي، والتي تصل إلى نحو 15% وزيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلى نحو 3.6 مليون فدان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الاستراتيجية.

واختتم أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية، علاوة على الرغبة في إحداث تنمية زراعية شاملة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي التام في الغذاء خلال سنوات قليلة، وهو الدافع الرئيسي لزيارة الرئيس لتوشكى اليوم.