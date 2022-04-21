مستقبل وطن في أوسيم يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

هنأت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أوسيم، أقباط مصر، بعيد القيامة المجيد.

يأتي ذلك تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وأمين تنظيم الجيزة، و بتكليف من الأستاذ أحمد أسعد أمين الحزب بمركز ومدينة أوسيم.

وأعرب أحمد أسعد أمين حزب مستقبل وطن بأوسيم، عن تقديم أخلص التهاني القلبية لجميع المواطنين الأقباط داخل جمهورية مصر العربية.

وتمنى أسعد في بيان اليوم، أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة عليهم وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.